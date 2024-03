Zadnja beseda

Zgodovinar Janko Pleterski je v pretresljivem pismu državnemu zboru izrazil željo, da uveljavi »svojo osebno človekovo pravico do smrti«. »Izrazil sem svojo željo tudi s svojim dejanjem, o katerem priča brazgotina pod zapestjem moje levice. Ta brazgotina priča tudi o tem, da sistem v Sloveniji te moje človekove pravice ne priznava. Hočem posebej poudariti, da vztrajam pri stališču, da bi morala biti ta pravica do smrti priznana v Sloveniji pa tudi v vseh drugih državah,« je povedal v pismu, ki po njegovi smrti še vedno odmeva v razpravah o evtanaziji in pomoči pri samousmrtitvi. O tej pravici bodo po četrtkovem zaključku poti zakonskega predloga združenja Srebrna nit in pobudi za razpis posvetovalnega referenduma, ki so jo vložili v Gibanju Svoboda, presojali vsi državljani.