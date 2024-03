Stavkovni cunami

Slovensko deželo je kot cunami preplavil val stavk. Vsi zahtevajo višje plače. Sprožila ga je vase zaverovana »elita«, zakaj bi mi drugi zaostajali za njo, zakaj naj bi bilo domoljubje in odrekanje le domena siromakov? Ob vseh dolgovih, ki jih že imamo, smo vse bolj videti kot čreda, ki drvi v prepad. Nam je država res zgolj mrhovišče za zadovoljevanje osebnih koristi in potreb? S tem, kar zaslužimo, in ne z novim zadolževanjem, bi morali najprej poskrbeti za državljanke in državljane, ki dan za dnem tolčejo revščino, šele nato pa z istimi vatli izmeriti in ovrednotiti prispevke vseh nas, ki z združenim delom, izraz je iz preteklih časov, a pove vse, ustvarjamo naš družbeni standard. Če nas bo še tako bolelo in bomo morda zaradi tega tudi trpeli, moramo zato vase zaverovani eliti odločno zakričati: No Passaran!