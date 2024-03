Vsi trije oboleli so po prvih podatkih mladoletni in niso bili cepljeni. V letih 2021 in 2022 se ošpice na primer sploh niso pojavljale, na podatke za lansko leto pa še čakamo. Kot navajajo na NIJZ, se v tem primeru bolezen prenaša s kužnimi kapljicami izločkov nosu in žrela okužene osebe, ki kiha ali kašlja.

Bolnik z ošpicami je kužen že približno štiri dni pred pojavom izpuščaja in še štiri dni po takem pojavu. Bolezen se najhitreje prenaša v okoljih kot so vrtci, šole in množične prireditve. Leta 2022 je bila precepljenost proti ošpicam 95,8-odstotna. »Glede na relativno dobro precepljenost otrok v Sloveniji, vsaj s prvim odmerkom cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, v Sloveniji ne pričakujemo večjih izbruhov ošpic,« so nedavno izpostavili na NIJZ.

Glede na dogajanje v drugih evropskih državah vrnitev ošpic sicer ni popolno presenečenje. Januarja so v Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) opozorili na alarmantno povečanje obolevanja za ošpicami v Evropi. V evropski regiji WHO je bilo lani kar 42.200 primerov te nalezljive bolezni, leta 2022 pa jih je bilo 941.

Porast je bil največji prav v zadnjih mesecih lanskega leta, pri WHO pa so posvarili, da se lahko brez ukrepanja tak trend nadaljuje. Cepljenje je edini način za zaščito otrok pred to potencialno nevarno boleznijo, je izpostavil regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge. Vračanje ošpic so v WHO povezali prav z upadom precepljenosti v številnih državah med pandemijo covida-19. Več informacij sledi.