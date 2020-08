Slovenske težave s cepljenjem: Nerodni vbod

Zaostritve cepilne zakonodaje, ki so se nekoč zdele nepredstavljive, so vse bliže. Namesto rahljanja sankcij ob zavračanju obveznega cepljenja otrok, ki so ga napovedovali v preteklosti, bi zdaj zdravstvene oblasti – razen ko gre za upravičene izjeme – onemogočile vpisovanje necepljenih otrok v javne vrtce. »Otroci, ki se ne cepijo, so varni na račun vseh ostalih, ki se cepijo,« je ob predstavitvi predloga novega zakona o nalezljivih boleznih dejal minister za zdravje Tomaž Gantar. Leta 2012, ko je Gantar zdravstveni resor vodil prvič, so nameravali na ministrstvu odpraviti kaznovanje staršev, ki ne želijo cepiti svojih otrok. Preobrat odseva protikoronske ukrepe, ki v imenu varovanja javnega zdravja zamejujejo svobodo posameznika. Ključni argument za novo zakonodajo pa je vračanje pozabljenih otroških bolezni.