Liverpool je praško Sparto načel v šesti minuti z enajstmetrovko Alexisa Mac Allisterja. Darwin Nunez je z zadetkoma v 25. in 45. minuti še povečal prednost Angležev, Luis Diaz pa je v 53. zadel za 4:1. Vmes je avtogol dosegel Conor Bradley. V 86. minuti je Var izničil zadetek Mohameda Salaha, v 90. pa je Dominik Szoboszlai dosegel še enega regularnega za končni izid.

Gostoval je tudi Bayer Leverkusen, ki je v izvrstni formi v domači ligi, kjer vodi, v gosteh pri Qarabagu je po prvem polčasu zaostajal z 0:2, v drugem pa prišel do izenačenja na 2:2. Florian Wirtz v 70. in Patrik Schick v 92. minuti sta zadela za Nemce.

Roma je gostila Brighton in ga ugnala kar presenetljivo visoko s 4:0. Paulo Dybala v 12., Romelu Lukaku v 43., Gianluca Mancini v 64. in Bryan Cristante v 68. minuti so bili strelci za Rimljane. Stephan El Shaarawy je prispeval podaji pri zadnjih dveh zadetkih.

Ob 21. uri bodo še tekme Milan - Slavia Praga, Benfica - Rangers, Freiburg - West Ham in Marseille - Villarreal.

Že v sredo sta se Sporting in Atalanta razšla z 1:1.

Povratne tekme bodo čez en teden. Žreb parov za četrtfinale, polfinale in finale bo 15. marca, četrtfinalni obračuni bodo 11. in 18. aprila, polfinalni 2. in 9. maja, finale pa bo 22. maja v Dublinu.