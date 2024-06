Predlog spremembe novele zakona je po seji vlade predstavila generalna direktorica direktorata za hrano in ribištvo Ana Le Marechal Kolar. Kot je povedala, se spremembi nanašata na 15. in 21. člen zakona, ki urejata nadomestila ribičem zaradi oteženega ribolova in izpada dohodka ter pravno pomoč.

»Skladno z navodili Evropske unije za likvidnostno pomoč smo pripravili novo shemo za razdeljevanje nadomestil ribičem. Ob dejstvu, da so sodbe Hrvaške proti slovenskim ribičem postale pravnomočne, pa smo dodatno uredili tudi pravno pomoč, ki je sedaj zasnovana tako, da ribiči zaradi pravnih postopkov, ki tečejo zoper njih, ne bodo imeli nobenih stroškov,« je dejala.

Ribiči bodo morali vloge za nadomestila vlagati sami, višina nadomestila pa se bo nato izračunala glede na razliko o količini ulova v letu 2017 in letošnjem letu. Po besedah državne sekretarke bi lahko po novem tisti, ki največ lovijo v delu morja, kjer imajo težave s hrvaškimi oblastmi, dobivali višja nadomestila.

Pomembno bo na položaj ribičev vplivala tudi sprememba 21. člena, ki opredeljuje pravno pomoč. Kolarjeva pravi, da predlog novele predvideva, da država ribičem pokrije vse stroške, ki bi jih imeli zaradi svojega dela. Tudi stroške postopkov, varščine in izterjave. Protokol pa je zasnovan tako, da se lahko aktivira v trenutku, ko bi nekdo potreboval pravno pomoč. »V primeru, da bi imeli ribiči težave, bo mehanizem pravne pomoči sprožen tako, da ribič ne bi utrpel škode. S tem pa še vedno ne priznavamo meje hrvaški strani. Pravna pomoč bo nudila 100 odstotno zaščito ribičev, tako da s tem ne bodo imeli nobenih stroškov,« je pojasnila Kolarjeva. Na vprašanje, da se je veliko ribičev zaradi težav in kazni hrvaških organov odločilo, da na tistem področju ne bodo več lovili, pa je dejala, da je za Slovenijo meja jasna in tudi implementirana v zakonu. Nikogar sicer ne morejo siliti, da lovi na tistem področju, a slovenski ribič lahko lovi v slovenskem morju, je še dodala.

Da bi se te pravice ribičem čim prej zagotovile, bo vlada državnemu zboru predlagala, da ga sprejme po skrajšanem postopku.