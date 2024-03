Postavitev pristanišča naj bi trajala nekaj tednov. Gre za predlog predsednika Joeja Bidna, so včeraj ameriškim medijem povedali predstavniki Bele hiše in dodali, da ga bo predstavil v govoru pred obema domovoma kongresa o stanju v državi, ki ga je imel ponoči. Izraelska vlada pozdravlja predlog, je po poročanju Jeruzalem Posta dejal njen predstavnik, na obrambnem ministrstvu pa so bili presenečeni. Včeraj je minilo pet mesecev od terorističnega napada Hamasa na izraelskih tleh in začetka povračilne izraelske operacije, ki je terjala že 30.000 življenj. Izrael za nedeljo napoveduje začetek kopenske operacije v Rafi na jugu Gaze, kamor se je zateklo največ civilistov. Na ta dan se začne tudi muslimanski postni mesec ramadan. V zadnjih dneh so v Kairu potekala nova pogajanja o prekinitvi ognja, a so jih prekinili in se bodo nadaljevala prihodnji teden.