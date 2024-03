Jesenice. »Gre za železniško vozlišče, projekt je mnogo več kot železniška postaja Jesenice,« je na predstavitvi nadgradnje železniške postaje, ki je zaradi občutne podražitve v zadnjem času dvigala precej prahu, včeraj na Jesenicah dejala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Dejan Jurkovič, vodja sektorja za investicije v železnice, je ob tem pojasnil, da gre za mejno železniško postajo, sam objekt postaje je spomeniško zaščiten, zato so morali vse rešitve za obnovo usklajevati z zavodom za spomeniško varstvo. Železniškemu postajališču vlada tudi dotrajano stanje železniške infrastrukture, premalo ustreznih tirov in peronov, neurejena parkirišča za uporabnike storitev ter sekanje premikalnih poti v mestu.

Da postaja razdvaja mesto, je poudaril tudi jeseniški župan Peter Bohinec, ki je pozdravil idejo, da se ob prenovi železniške postaje uredijo tudi parkirišča, ki so »rakava rana Jesenic«, in prehodi med severom in jugom. V načrtu so zato ureditev uporabnikom prijaznejše infrastrukture, ki bo prilagojena tudi gibalno oviranim, povečanje varnosti, zgraditev dveh novih postajališč primestnega značaja, eno bo pri trgovini Hofer na Plavžu in drugo na Hrušici, do koder bodo tudi podaljšali železniško progo. Izvedli bodo tudi protihrupne ukrepe in zagotovili tehnične standarde, ki veljajo v Evropi.

Stavbi bodo dodali vsebine

Predstavnik podjetja SŽ Projektivno podjetje Edmund Škerbec je pojasnil, da nadgradnja obsega 21,2 kilometra tirov z optimizacijo tirne sheme in 58 kretnic, izvedbo 20,4 kilometra novega voznega omrežja, 1,8 kilometra protihrupnih ograj ter nadgradnjo in prilagoditev signalnovarnostnih, telekomunikacijskih in elektroenergetskih naprav. Obnovljena bo tudi stavba postaje, vključno s fasadnim ovojem, stavbnim pohištvom in streho, v njej bodo zaživeli turistični informacijski center in druge vsebine. Za varno prečkanje tirov bo zgrajen nov podhod, obstoječi pa bo podaljšan.

Predstavnik družbe za razvoj infrastrukture Marko Movrin je razložil, da je bila leta 2021 investicijska ocena vrednosti gradbenih del 83 milijonov evrov. Ob pridobivanju projektnih pogojev in soglasij pa so se pokazale potrebe po izvedbi dodatnih manipulativnih tirov, novega podhoda in mostu. Na podlagi dodatnih del in dviga cen je projektant ocenil vrednost del na okoli 120 milijonov evrov. Končna ocenjena vrednost gradbenih del ob objavi javnega naročila pa je na podlagi upoštevanja inflacije in stanja na trgu narasla na 137 milijonov evrov. »To je naša končna odločitev in stojimo za njo,« je poudaril Movrin.

Kot smo v Dnevniku že poročali, so na razpis prispele tri ponudbe, pri čemer znaša najnižja 170 milijonov evrov. Trenutno so ponudbe v fazi ocenjevanja. »To je nova realnost na trgu. Pogledali bomo posamezne postavke in kje prihaja do odstopanj,« je razliko med ocenjeno vrednostjo in najnižjo ponudbo komentiral Jurkovič. Karmen Praprotnik, v. d. direktorja direkcije RS za infrastrukturo, pa je dodala, da bodo preverili, ali je izpolnjen pogoj, da bi razmišljali o pogajanjih s ponudniki. Poudarila je, da gre za kompleksen projekt, ki terja kompleksno analizo. Ta naj bi bila končana v nekaj mesecih.

Bratuškova je dejala še, da se je zelo podobno dogajalo pri Potniškem centru Ljubljana. O dvigu cene projekta bodo poročilo oddali predsedniku vlade, enako tudi za projekta v Ljubljani in Novi Gorici.