Dobiček pred davki je znašal 21,1 milijona evrov in je skladen z oceno, ki jo je skupina med letom objavila zaradi enkratnih dogodkov, zlasti regulirane cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji in zgodovinsko visokih množičnih škod, katerih učinek na poslovanje skupine je bil omejen z ustrezno pozavarovalno zaščito, so v današnjem sporočilu navedli v Triglavu.

Na ravni skupine so obračunali za 1,65 milijarde evrov bruto zavarovalnih premij, 12 odstotkov več kot leto prej, drugi prihodki pa so bili višji za 10 odstotkov, znašali so 126,5 milijona evrov.

V zavarovalnici so še navedli, da je bilo lansko leto izrazito zahtevno, saj so se naravne ujme odrazile v povečani potrebi po podpori našim zavarovancem, z vidika poslovanja pa so povzročile zgodovinsko visoke škode skupine. Za letos skupina pričakuje normalizacijo pogojev poslovanja na način, da bo to potekalo skladno z začrtano strategijo. V takšnih razmerah načrtujejo 1,6 milijarde evrov celotnega obsega poslovanja ter med 100 in 120 milijoni evrov dobička pred davki.