Zelo sem vesel tudi, ker Luke Dončića ni treba vleči za jezik. Redno ponavlja, da bo vedno igral za reprezentanco, če bo le zdrav, hkrati pa ne zahteva posebnega statusa. Tudi z Dallasom smo v odličnih odnosih. S klubom redno sodelujemo na strokovni ravni in nimam občutka, da stiki niso pristni, čeprav je Luka izjemno obremenjen med sezono v ligi NBA. Očitno se njegovi šefi zavedajo, da se lahko poleti najlažje in najbolje pripravi v reprezentanci. To bo letos zelo pomembno, saj nas v Pireju čakajo še zahtevnejše olimpijske kvalifikacije kot pred tremi leti v Kaunasu. Zato bi nam prišel zelo prav tudi Vlatko Čančar, ki ne skriva velike želje. Na odločitev pa bomo morali počakati, čeprav se njegova rehabilitacija zelo dobro odvija. Upamo, da bo igral, vendar ne vemo, kaj lahko pričakujemo.

Cilj uvrstitve na OI ostaja, utreti pa si bomo morali pot. Igrali bomo na najzahtevnejšem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, na OI pa se bo uvrstil le zmagovalec. Že v osnovni skupini bosta naši tekmici močni reprezentanci Hrvaške in Nove Zelandije, v polfinalu in finalu še boljši Dominikanska republika in Grčija. Zelo bi privoščil fantom, da bi se jim še enkrat uresničila želja, saj so v Tokiu doživeli nepopolne OI ob številnih omejitvah. Za nameček so že čutili srebrne kolajne okoli vratov, a so se domov vrnili praznih rok.