Ekipa WHO je obiskala bolnišnici Kamal Advane in Al Avda na severu območja Gaze, ki je večinoma odrezan od pomoči, in zbrala informacije o hudi podhranjenosti in stradanju otrok, je na družbenem omrežju X opozoril Tedros Adhanom Ghebreyesus. Medtem je Urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (Ocha), ki se sklicuje na lokalne zdravstvene oblasti, ki jih nadzoruje Hamas, sporočil, da je v bolnišnici Kamal Advan zaradi podhranjenosti in dehidracije umrlo najmanj 15 otrok.

Po podatkih ZN v Gazi približno 2,2 milijona ljudem spričo obleganja Izraela grozi lakota, zlasti na severu enklave, kjer je zaradi uničenja, spopadov in plenjenja skoraj nemogoče preživeti. Tedros Adhanom Ghebreyesus je opozoril tudi na pomanjkanje elektrike, kar dodatno ogroža možnosti za delovanje bolnišnic, poročajo tuje agencije.

Podpredsednica ZDA Gancu izrazila zaskrbljenost zaradi humanitarnega položaja v Gazi

Podpredsednica ZDA Kamala Harris je v ponedeljek sprejela izraelskega ministra brez resorja in voditelja stranke Nacionalne enotnosti Benija Ganca ter mu ob podpori Izraelu in obsodbi Hamasa izrazila globoko zaskrbljenost zaradi humanitarnega položaja v Gazi, so sporočili iz njenega kabineta.

Harrisova je obsodila napad Hamasa na Izrael 7. oktobra lani in ugrabitev talcev ter potrdila ameriško podporo izraelski pravici do samoobrambe pred teroristično grožnjo Hamasa ter neomajno podporo ZDA izraelski varnosti. Ob tem pa je izrazila globoko zaskrbljenost zaradi humanitarnega položaja v Gazi in nedavne grozljive tragedije okrog konvoja s pomočjo na severu Gaze, so sporočili. Pozdravila je konstruktivni pristop Izraela k pogajanjem za izpustitev talcev in pozvala Hamas, naj sprejme dogovor, ki bo sprožil takojšnje šesttedensko premirje in omogočil povečanje humanitarne pomoči.

Z Gancem sta govorila tudi o položaju v Rafi in potrebi po verodostojnem in uresničljivem humanitarnem načrtu pred razmišljanjem o veliki vojaški operaciji. Izrael je pozvala, naj v sodelovanju z ZDA in drugimi mednarodnimi partnerji poveča dotok humanitarne pomoči v Gazo in zagotovi varno razdeljevanje pomoči, so še sporočili iz njenega urada.

Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost John Kirby je v ponedeljek novinarjem povedal, da je pobudo za obisk Washingtona dal Ganc. Nekdanji obrambni minister in politični rival premierja Benjamina Netanjahuja Ganc vodi sredinsko stranko Nacionalne enotnosti, ki je po napadu Hamasa vstopila v krizno vlado narodne enotnosti oziroma vojni kabinet.

Po poročanju izraelskih medijev naj bi Ganc v Washington potoval proti volji predsednika vlade Netanjahuja. Ta naj bi izraelskemu veleposlaniku v ameriški prestolnici naročil, naj Gancu ne nudi nobene protokolarne podpore, s čimer naj bi obisk degradiral v zasebni obisk, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Danes naj bi se z Gancem sestal tudi ameriški državni sekretar Antony Blinken.

UNRWA Izraelu očita zlorabe Palestincev v zaporih

Palestinci ob vrnitvi iz izraelskih zaporov po različno dolgih pridržanjih poročajo o številnih zlorabah, je v ponedeljek zatrdil vodja agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) Philippe Lazzarini. Izrael je navedbe zavrnil, obenem pa agencijo obtožil, da je v njenih vrstah zaposlenih več kot 450 »teroristov«.

Lazzarini je na novinarski konferenci potrdil predhodno poročanje časnika New York Times o notranji preiskavi, ki da je razkrila stanje vrnjenih palestinskih pripornikov. Kot je dejal, ti poročajo o nizu zlorab, vključno z grožnjami z uporabe elektrike, fotografirali naj bi jih gole, jim odrekali spanje in za njihovo ustrahovanje uporabljali pse. »Videli smo te ljudi, kako se iz pripora po nekaj tednih ali mesecih vračajo popolnoma travmatizirani zaradi preizkušnje, skozi katero so šli,« je dejal in potrdil, da so zbrali njihova pričevanja in pripravili notranje poročilo ter ga delili s skupinami, ki se ukvarjajo z zapori.

Še pred njegovim nastopom je sama agencija sporočila, da so izraelske oblasti priprle tudi številne člane njenega osebja, ki so kasneje poročali o tovrstnem ravnanju v zaporih, navajali pa da so tudi primere spolnih zlorab. Med drugim naj bi bili z mučenjem prisiljeni v podpis priznanj v zvezi z napadom palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra. Izraelska vojska je obtožbe zavrnila kot neutemeljene, poroča francoska tiskovna agencija AFP.