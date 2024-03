#Intervju Lia Apostolovski: Izkorišča priložnost in izziv velikih tekmovanj

Da je 23-letna Lia Apostolovski tekmovalka za velike tekme, je najboljša slovenska skakalka v skoku v višino dokazala na vseh zadnjih velikih tekmovanjih, ko se je po dvakrat na svetovnih in evropskih prvenstvih uvrstila v finale. Za podvige je morala vselej skakati okoli osebnega rekorda, kar je na največjih tekmah odlika najboljših športnikov. Če smo lahko po bitki generali, se je velika zgodba pred prvim vrhuncem sezone, svetovnim prvenstvom v Glasgowu, kjer je minuli konec tedna osvojila bronasto kolajno, zgodila nekaj dni pred dvoranskim vrhuncem sezone. »Pogled mi ne seže do junijskega evropskega prvenstva v Rimu in olimpijskih iger v Parizu. Zanima me le nastop v Glasgowu,« je dejala Lia Apostolovski ob podpisu pogodbe z Atletsko zvezo Slovenije.