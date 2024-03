Zadnjo priložnost za sprinterje na 82. dirki proti soncu je najbolje izkoristil de Kleijn. Nizozemec je slavil 12. zmago v karieri, za sabo pa zadržal Novozelandca Laurencea Pithieja (Groupama-FDJ) in rojaka Dylana Groenewegna (Jayco-AlUla). Slednjemu je danes v sprintu pomagal Slovenec Luka Mezgec, ki je ciljno črto prečkal kot 53. Druga etapa za favorite ni predstavljala večjih preglavic, vsi so jo končali v času zmagovalca. Roglič (Bora-hansgrohe) je zasedel 61. mesto.

V skupnem seštevku imajo trije sprinterji isti čas, zavoljo boljših uvrstitev pa je rumeno majico prevzel Pithie pred Dancem Madsom Pedersenom (Lidl-Trek) in Nizozemcem Olavom Kooijem (Visma-Lease a Bike). Roglič v skupnem seštevku zaostaja deset sekund in zaseda 24. mesto. Njegov glavni tekmec, Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), zaostaja šest sekund in je peti.

Kandidati za skupno zmago bodo v sredo iskali sekunde v posebnem ekipnem kronometru v Auxerru (26,9 km). Ta bo pretežno ravninski z nekaj krajšimi klanci, vsak od kolesarjev pa bo vozil za svoj čas. Od srede do nedelje bodo na vrsti še dve razgibani ter tri gorske etape.