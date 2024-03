Občina Hrastnik je za pridobitev sredstev iz sklada za pravični prehod za obdobje 2023–2026 prijavila dva projekta na dva razpisa. Prvi razpis predvideva sofinanciranje gradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v zasavski premogovni regiji. Z razpisom, na katerega lahko s projekti kandidirajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, je na voljo 7,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. Pridobljena sredstva nameravajo v Hrastniku nameniti za revitalizacijo obstoječega območja obrtne cone Rudnik ter komunalno ureditev območja. Ta bo obsegala gradnjo ceste, kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave. Projekt je ocenjen na 1,4 milijona evrov z DDV.

Drugi razpis predvideva sofinanciranje gradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture oziroma podjetniških inkubatorjev v šestih občinah zasavske in savinjsko-šaleške premogovne regije za obdobje 2023–2026. Višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago na tem javnem razpisu, znaša 34,5 milijona evrov, od tega nekaj manj kot 32 milijonov evrov za sofinanciranje projektov v savinjsko-šaleški premogovni regiji in 2,5 milijona evrov za sofinanciranje projektov v zasavski premogovni regiji. V Hrastniku nameravajo pridobljena sredstva nameniti za celovito obnovo rudniške kompresorske postaje in spremembo njene namembnosti v podjetniški inkubator, imenovan Kompreshaus Hrastnik. Vrednost projekta je ocenjena na največ 1,5 milijona evrov z DDV.