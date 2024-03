Po navedbah nemške tiskovne agencije dpa že potekajo priprave na nadaljnje dostave pomoči iz zraka.

Da bodo ZDA začele dostavljati humanitarno pomoč prebivalcem Gaze iz zraka, je v petek napovedal ameriški predsednik Joe Biden, potem ko je v incidentu v četrtek umrlo 115 ljudi, ki so na severu Gaze čakali na humanitarno pomoč.

»Grozljiva vojna je ujela nedolžne ljudi, ki ne morejo nahraniti svojih družin, in videli ste, kaj se dogaja, ko skušajo priti do pomoči. Moramo storiti več in ZDA bodo v prihodnjih dneh storile več,« je napovedal Biden. Dejal je, da ZDA razmišljajo tudi o dostavi pomoči po morju.

Jordanija pomoč prebivalcem Gaze po zraku dostavlja od novembra lani, v zadnjih dneh to počne tudi Egipt. Poleti letal s pomočjo so usklajeni z Izraelom.

Hrana in zdravila pomagajo ljudem zlasti na območjih, ki jih je težko ali nemogoče doseči po kopnem, kot je sever Gaze. Vendar organizacije ZN opozarjajo, da so količine, ki jih je mogoče dostaviti z letalskimi prevozi, precej majhne. Glede na veliko število ljudi, ki potrebujejo pomoč na območju Gaze, bi bilo po mnenju osebja ZN lažje, če bi Izrael dovolil dostavo pomoči s tovornjaki prek mejnih prehodov na severu območja Gaze.

