Romarji so ob zori začeli vzpon na 70 metrov visok skalnat hrib imenovan gora Arafat, na katerem naj bi imel prerok Mohamed svojo zadnjo pridigo. Tu verniki molijo in berejo verze iz Korana ter premišljujejo o sebi in svojih dejanjih.

Tudi letošnji hadž poteka v času visokih poletnih temperatur. Te so danes dosegle 43 stopinj Celzija, savdske oblasti pa so romarje pozvale, naj pijejo veliko vode in se zaščitijo pred soncem.

Visoke temperature pogosto povzročajo težave med hadžem. Lani je denimo med romanjem najmanj 2000 ljudi doživelo vročinski stres, ki se kaže kot vročinski udar, izčrpanost, krči in izpuščaji.

Letošnji hadž poteka tudi v senci trpljenja Palestincev zaradi vojne na območju Gaze. Savdske oblasti so v luči tega romarje pred dnevi opozorile, da političnih akcij ne bodo tolerirale. Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej pa je danes romarjem sporočil, da je treba na vsak način podpreti odpor Palestincev.

Hadž je eden od petih stebrov islama, ki naj bi se ga vsaj enkrat v življenju udeležil vsak polnoleten, zdrav in finančno sposoben musliman. Po sestopu z gore Arafat bodo romarji v nedeljo opravili tradicionalno kamenjanje hudiča v Mini. Ta obred obeležuje tudi začetek kurban bajrama.