»Varna hiša«. Tako kot v posmeh dogodkom preteklega večera z rdečimi črkami piše na manjšem lokalu Bar - P 17 na železniški postaji v Mostu na Soči. V četrtek zvečer so se pod omenjenim napisom gostje lokala sprli, prepir pa se je za 25-letnega domačina iz okolice Tolmina končal tragično. Po neuradnih informacijah naj bi med prepirom 56-letni gost odkorakal iz lokala in se vrnil z nožem ter mladeniča zabodel.

A uradnega odgovora, kaj se je zares dogajalo, ni bilo moč dobiti. V turobnem deževnem dnevu je na pročelju železniške postaje plapolala velika črna zastava. Pokojni je bil zaposlen na Slovenskih železnicah, so prikimali njegovi sodelavci, sedeč na zelenih železniških klopeh, ki so le nemo zrli predse. Izjav niso smeli dajati. Ob nekdanjih železniških skladiščih je še visel trak policije, na terasi lokala je ostala vrtna cev, s katero so pomili tla. Lokal, v katerem se po končanem delu radi zadržijo prav železničarji in potniki, ki čakajo na vlak, je bil zaprt. Sem in tja je kdo prišel mimo in presenečen nad novico odšel. Lastnica lokala nam je v kratkem telefonskem pogovoru pojasnila, da nam zaradi preiskave ne more ničesar povedati.

Tudi policija je z informacijami zaenkrat skopa. Sporočili so, da so bili o nasilnem dogodku v enem izmed tolminskih lokalov obveščeni v četrtek zvečer ob 20. uri in 14 minut. »Tam je prišlo do spora med gosti lokala. V sporu med več osebami je zaradi uporabe ostrega predmeta s strani osumljenega 56-letnega državljana Slovenije, izgubil življenje 25-letni moški, državljan Slovenije, ena oseba pa je bila poškodovana,« je bolj ali manj vse, kar so sporočili. Primer so prevzeli novogoriški kriminalisti, na kraju dejanja sta bila okrožna državna tožilka in preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je odredil sodno obdukcijo umrlega. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja uboja so osumljenemu na kraju odvzeli prostost. »Drugih podrobnosti v tem trenutku zaradi interesa kriminalistične preiskave in izvajanja dodatnih preiskovalnih dejanj, da bi ugotovili vsa pomembna dejstva okoliščin kaznivega dejanja, ne moremo posredovati oziroma jih bomo lahko posredovali kasneje,« so zaključili na Policijski upravi Nova Gorica.