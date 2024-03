Ljubitelji dokumentarcev bodo lahko izbirali med več kot dvajsetimi celovečernimi in kratkimi filmi. V tekmovalnem programu jih je letos pet, vsi pa so na temo človekovih pravic. Med njimi je dokumentarec Maje Weiss Zajeti v izviru – Slovenski otroci Lebensborna, ki bo letošnjo festivalsko edicijo tudi začel. Pretresljiva zgodba temelji na manj znanem poglavju naše zgodovine, govori namreč o ukradenih slovenskih otrocih v času nacistične Nemčije, ki so bili leta 1942 kot »rasno ustrezni« vključeni v zloglasni nacistični program Lebensborn. Maja Weiss je povedala: »Vse štiri zgodbe so zelo različne in pretresljive. Seveda govorijo tudi o identiteti, celo o dvojni identiteti, o bioloških starših, o nemških starših, ki so jih kasneje posvojili; ti so bili 'preverjen kader', saj naj bi te otroke vzgojili v nacistični ideologiji. A ker je življenje kompleksno in polno preobratov, boste v filmu lahko doživeli štiri neverjetne zgodbe, ki pripovedujejo ravno o tem, kako grozljive so vojne, kako so njene največje žrtve otroci, tako v Ukrajini kot v Gazi, kjer je od 30.000 umrlih več kot polovica otrok.«

Svet, v katerem živimo

Za najboljši film se potegujejo še Mož v črnem, ki razgalja zgodbo enega najpomembnejših klasičnih skladateljev kitajske moderne dobe Wanga Xilina. Protagonist je preživel delovna taborišča in mučenje kitajskih oblasti. Dokumentarec Popolno zaupanje se poglablja v popoln tehnološki nadzor kitajskih oblasti, ki ima že srhljive orwellovske razsežnosti. Stekleničarji so nastali v slovensko-srbski produkciji, na enem največjih smetišč na svetu, natančneje v srbski Vinči, kjer se ljudje iz okoliških vasi, povečini Romi, preživljajo s preprodajo plastenk, ki jih nabirajo z golimi rokami. Tišina razuma se loteva težke teme množičnih posilstev. Srbski vojaki so leta 1992 v improviziranih taboriščih v okolici Foče posiljevali in preprodajali mlada dekleta. Nagrado za najboljši dokumentarec bo podelilo društvo Amnesty International Slovenije. Vodja filmskega programa Cankarjevega doma Simon Popek je na tiskovni konferenci povedal: »V vsakem svobodnem dokumentarcu lahko najdemo elemente kršitev človekovih pravic. V program se trudimo izbirati filme s karseda aktualnimi tematikami. Vemo, v kakšnem svetu živimo. Malo je svobodnih filmskih dokumentarcev, ki bi ponujali čisti eskapizem.«

Retrospektiva posvečena Niki Autor

Zmagovalca bo izbrala tričlanska žirija. Sestavljajo jo snemalka in direktorica fotografije Lea Aymard, režiserka in scenaristka Urška Djukić ter iranski filmski in gledališki režiser Ayat Najafi. Filme bodo prikazali še v sklopih Aktualni, družbenokritični, Miti, ikone, mediji ter Intimni in globalni portreti. Iz slednjega je tudi zaključni film letošnjega festivala Volneno v režiji Rebekke Nystabakk. Letošnjo retrospektivo so posvetili angažirani cineastki Niki Autor, znani predvsem po kratkih filmih. Retrospektiva na Festivalu dokumentarnega filma bo prvič omogočila ogled večine njenega ustvarjalnega opusa. Njene filme bodo v petih sklopih prikazali tudi v Slovenski kinoteki, ki je ob Kinodvoru še eno od festivalskih prizorišč.