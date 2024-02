Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila prekrškovni postopek zoper nekdanjo ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec, ki ga je vodila zaradi odločanja o izplačilih denarnega nadomestila za neizkoriščen del dopusta v vlogi ministrice. Ugotovili so, da je kršila prvi odstavek 38. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), saj se na dopisni seji Komisije Vlade RS za administrative zadeve in imenovanja ni izločila iz postopka obravnave. Zaradi nasprotja interesov je prejela globo v višini 400 evrov.

O predlogih denarnih nadomestil za neizkoriščen dopust so ministri odločali na dveh dopisnih sejah KAZI, pri čemer so bili vsi sklepi sprejeti na način, da nihče od članov komisije ni glasoval zanje, je KPK navedla že decembra, ko je v tej zvezi zaključila tri prekrškovne postopke zoper nekdanje ministre. Nekdanjemu ministru za kmetijstvo Jožetu Podgoršku je izrekla opomin, nekdanjemu ministru za javno upravo Boštjanu Koritniku pa tako kot Kustec globo v višini 400 evrov. Postopek zoper tedanjega ministra za digitalno preobrazbo pa je KPK ustavila, ker ni bil član KAZI in se tako ni formalno znašel v okoliščinah nasprotja interesov.

Komisija je že konec preteklega leta javnost obvestila, da je Vladi RS izdala priporočila glede bolj transparentnega sprejemanja odločitev in da je zaključila tri od devetih prekrškovnih postopkov zoper nekdanje ministre. S pravnomočnostjo prekrškovnega postopka zoper Simono Kustec je tako zaključen četrti postopek. Ostalih pet postopkov še ni pravnomočno zaključenih.