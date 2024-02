Projekt Share je po besedah vodilne producentke in koordinatorice Nataše Zavolovšek zasnovan tako, da z znanjem in ustvarjalnostjo, ki ju imajo, opolnomočijo tiste, ki so za to prikrajšani, sami pa dobijo nove izkušnje in ideje. Projekt združuje ducat afriških, azijskih in evropskih partnerjev, katerih cilj je s pomočjo umetnosti okrepiti samozavest posameznikov in skupnosti za nadaljnji razvoj in pridobivanje znanja. V prvi vrsti gre za ranljivejše in spregledane skupine: otroke, hendikepirane in mlade iz socialno šibkejših okolij, piše na spletni strani projekta. Partnerji projekta so Exodos Ljubljana, ZKM Zagreb, Errenteriako iz Španije in DK-BEL iz Francije, pridruženi partnerji so Asociacija Cadanses (Senegal), Tamadia (Burkina Faso), The Freedom Theater (Palestina) in Poligon (Slovenija).

Eden od rezultatov projekta je predstava Moji najdražji rituali, ki jo bodo premierno uprizorili danes v Ljubljani. Predstava je nastala na treh delavnicah za plesalce in koreografe, v Akri v Gani, v Zagrebu na Hrvaškem in v Errenterii v Španiji, pod vodstvom francoske koreografinje Sophie Bulbulyan. Ta živi med Parizom in Atenami in je soustanoviteljica DK-BEL Company, partnerske organizacije pri projektu Share, ki sprejema plesalce s posebnimi potrebami. V predstavi sodeluje osem plesalcev iz Kameruna, Burkina Fasa, Gane, Hrvaške, Španije in Francije. Kot je povedala Sophie Bulbulyan, so najprej raziskali afriške rituale, v Zagrebu so se posvetili ritualom v Evropi, tudi starodavnim, denimo grškim. Plesalci, ki jih je opisala kot zelo raznolike, so najprej ustvarili sole, iz katerih je nato nastala predstava.

Predstava bo po Ljubljani gostovala še v Zagrebu, v načrtu imajo tudi Senegal.