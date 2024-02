Danes 47-letni bosanski državljan Viktor Trivunović naj bi se leta 2016 v ljubljanskem Bauhausu najprej zapletel v roparsko tatvino in nato v pretep z varnostnikom in policistoma. Zaradi tega so ga policisti intenzivno iskali (tudi s helikopterjem), s pozivi in fotografijami so pomagali mediji, razpisana je bila mednarodna tiralica. Kasneje se je izkazalo, da je poniknil v rodno Bosno in Hercegovino. Tam so mu leta 2020 vročili obtožnico, a postopek ni stekel, ker BiH svojih državljanov ne izroča. Lansko jesen pa se je spet pojavil. »Tridesetega oktobra lani vam je bila odvzeta prostost na mejnem prehodu Stara Gradiška?« ga je danes vprašala sodnica Polonca Valentinčič, potem ko ga je pravosodni policist pripeljal iz ljubljanskega zapora in posedel na zatožno klop. »Takrat sem z ženo in otrokom prišel na mejo in povedal, da sem iskana oseba v Sloveniji. Sam sem se predal,« je poudaril.

Elektrovarilec po poklicu (medtem se je preimenoval, prej se je pisal Čavić) je potrdil, da je pred aretacijo živel v Bosni. Do pandemije je imel zaposlitev, potem pa se je preživljal iz dediščine, je razložil. V Sloveniji je bil v preteklosti že obsojen, zaradi velike tatvine je dobil pet let, ki jih je »odsedel do konca«. Tokrat je obtožen štirih kaznivih dejanj, roparske tatvine, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, velike tatvine in nasilja v družini. Začelo se je, ko je 31. avgusta 2016 z ženo in otrokom prišel v nabavo v Bauhaus. V otroški voziček je naložil montirno ročico za gume, jakno, rokavice in izvijača, kar je pri blagajni plačal. Ne pa tudi sončnih očal, ki jih je poprej ravno tako vzel s prodajne police in jih spravil v žep majice. To ni ušlo varnostnikom in vabljen je bil v službeni prostor. Vendar vabilu ni sledil; varnostniku naj bi grozil, da mu bo poslal kroglo v čelo, če ga ne pusti pri miru, vihtel pa tudi montirno ročico. Vse to sta opazila policista, ki sta ravno prišla mimo, a naj bi tudi njiju začel odrivati in jima groziti, enemu pa celo poskušal iz toka izvleči pištolo.

Obramba želi psihiatra

Ko sta ga vendarle obvladala, so ga prepeljali na policijsko postajo. Čez čas je začel tožiti, da se slabo počuti. Odpeljali so ga na psihiatrično kliniko, po pregledu je bila odrejena prisilna hospitalizacija na zaprtem oddelku. A je že čez nekaj ur od tam pobegnil. Tožilstvo mu očita, da je med begom na Škerjančevi vlomil v rdečega golfa in se z njim odpeljal. Avto so šest dni pozneje našli na območju Trbovelj. Skrit je bil v gozdu kakih 400 metrov od makadamske ceste in poldrugi kilometer od prve hiše. Vrata so bila odprta, zadnja šipa razbita. V Trbovljah so našli tudi odvržena oblačila z napisom Psihiatrična klinika Ljubljana, tudi priče so se javile in povedale, da so ga videle na tem območju in da se je peljal z rdečim golfom.

Obtožen je tudi nasilja v družini. Po pobegu naj bi telefoniral ženi in grozil, da bo prišel in vse razbil, njo pa ubil. Potem pa da bo šel z avtomatsko puško na policijo v Hrastniku in pobil policiste. Žena je o grožnjah takoj obvestila policijo, dodatno pa razložila, da je bil preteklosti do nje že nasilen. Med drugim naj bi grozil, da bo »dobila metek v glavo«, in jo napadel, ko ga je leta 2014 obiskovala v zaporu na Dobu.

Danes je izjavil, da krivde ne priznava. »Dokazali bomo, da ni bilo ravno tako...« je dejal, iz njegovih nadaljnih besed pa je bilo razbrati, da ga najbolj moti obtožba o nasilju nad ženo. Zagovornik Miloš Zarić je predlagal, da naj sodišče iz spisa izloči odredbo, s katero so med preiskavo pridobivali njegove telefonske podatke. Po mnenju obrambe je šlo za nezakonito pridobljene dokaze. Predlagal pa je tudi, naj psihiatrični izvedenec oceni, ali je v kritičnem času razumel pomen svojih dejanj in jih imel pod nadzorom. O predlogu za izločitev dokazov bo odločeno naknadno, o dokaznem predlogu pa tudi. Sojenje se bo začelo 10. aprila.

