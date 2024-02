Predsednik SDS Janez Janša je Izrael v začetku minulega tedna obiskal v okviru Mednarodne demokratske unije (IDU), ki združuje okrog 80 desnih strank. Glede na objave IDU in drugih virov na omrežju X, ki jih je poobjavil tudi Janša, je vodja SDS tam med drugim napovedal, da bi v primeru vnovičnega vodenja vlade preselil slovensko veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem.

Kot del delegacije se sicer je srečal z več visokimi predstavniki države, med drugim z zunanjim ministrom Izraelom Kacem. Obiskal je tudi kibuc Kfar Aza, ki so ga oktobra lani napadli pripadniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas.

Žavbi (Svoboda): Janša škodi Sloveniji

Ob Janšev obisk se je danes na seji OZP obregnil poslanec Lenart Žavbi (Svoboda), češ da je bil neusklajen z zunanjim ministrstvom, Janševa tam izražena stališča pa da so bila v nasprotju z uradnimi stališči slovenske zunanje politike. Po njegovih besedah je poleg napovedi selitve veleposlaništva izrazil tudi podporo vladi Benjamina Netanjahuja pri napadih na Gazo in zanikanje reševanja palestinsko-izraelskega spora, ki bi vodilo do rešitve dveh držav.

Žavbi je prepričan, da Janša vodi vzporedno zunanjo politiko in z neusklajenostjo škodi Sloveniji, kar da je zlasti sporno sedaj, ko je nestalna članica Varnostnega sveta ZN.

Državna sekretarka na MZEZ Sanja Štiglic je potrdila, da ministrstvo in veleposlaništvo v Tel Avivu nista bila obveščena o obisku Janše, ki je bil, kot razumejo, strankarski obisk. Kot je dejala, ni na ministrstvu, da komentira aktivnosti poslancev, si pa želijo, da bi bili vsi v tujini čim bolj usklajeni.

Zatrdila je še, da vlada nima namena seliti veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. »Slovenija namerava slediti mednarodno uveljavljenemu stališču, da se ne sme spreminjati statusa Jeruzalema, in tja ne bo selila veleposlaništva, dokler ne bo dosežen mirovni dogovor med Izraelci in Palestinci in rešitev dveh držav,« je dejala in dodala, da gre pri tem za stališče vseh dosedanjih vlad, odbora DZ za zunanjo politiko in Evropske unije.

Janeza Janše, ki je sicer član OZP, danes na seji ni bilo.