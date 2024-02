Drugo, kar si je treba priznati: današnje aktivno prebivalstvo, predvsem mladi, so usmerjeni v instant. Zlasti glede denarja: za nič ali malo dela dobiti veliko plačilo. Kje je lažje tako na hitro dobiti veliko kot pri korupciji? In z izsiljevanjem s stavkami?

Ali mislite, dragi zdravniki, da bodo voditelji raznoraznih stavk, opozorilnih prekinitev dela, političnih usmeritev, potegnili kratko, če ne bodo uspeli? Kje pa, »fučka« se jim, če boste vi nasrkali. Tudi vodstvu Fidesa se fučka, če boste tisti, ki boste odtegnili privolitev v nadurno delo, doživeli povračilni ukrep v obliki prepovedi dela v drugi institucij. Pravijo, da bodo potem sledile tožbe: kar pritožite se – saj sodniki tudi stavkajo! In vaše pritožbe bodo prišle na vrsto čez o-ho-ho let. Kaj pa boste do takrat? Streljate sebi v koleno.

Izbijte si iz glave miselnost, da ste elita (kar vam vbijajo v glavo na fakulteti). Kar nadaljujte s stavko, prizadeli boste zgolj ljudi, ki si v težavah ne znajo sami pomagati. Bomo videli, kdo bo prej odnehal. Fides je pa itak bolj v funkciji pajaca, ki naj poskuša zrušiti zdajšnjo vlado – kot tovornjakarji, ki so v Čilu zrušili Allendeja, »našuntali« pa so jih v ZDA (ki so se bale socializma kot hudič križa). Kdo pa je pri nas našuntal Fides?

Skupaj s sodniki in tožilci (vsi ti naj bi imeli vsaj nekaj soli v glavi) se obnašate kot otročaji: jaz sem zdaj lačen (čokolade), ne pa čez pol ure (ko bo kosilo). Zlasti ti zadnji so prav zdaj lačni višjih plač, ne pa, ko bo plačni sistem poenoteno dogovorjen v državi. K temu pa še to: ignorirajo vse nerealizirane ustavne odločbe, važna je samo ta zadnja, ker jim prinaša višje plače. Oni so torej pravni huligani, ne pa vlada. Vedite, da je premier Golob res veliko obljubljal, ker je bil politični novinec, po drugi pa obljubljenega ni mogel realizirati zaradi vseh vrst polen, ki mu jih je opozicija nametala pod noge. Je to vaše poslanstvo, zdravniki?

Uroš Blatnik, univ. dipl. psih., Ljubljana