Boli me, ko spremljam, čemu vse nasprotujejo, celo takšnim priložnostim, ki bi z njihovo uresničitvijo prinesle dobrobit družbi, nam samim. Zadnji primer je predlog ljubljanskega župana za združitev vrtcev v enotni vrtec. Pa saj je normalno, da moramo zmanjševati birokracijo, če hočemo delo, ki je res potrebno, denimo delo vzgojiteljev, pravilno ovrednotiti. Taki predlogi so celo dobrodošli. Zakaj bi plačevali nepotrebno birokracijo in razne storitvene službe, ki niso potrebne? Pa se vedno najde nekdo, ki začne kampanjo proti naprednim organizacijskim posegom in s tem najde izgovor, da je proti spremembam. Na tem mestu sprašujem, zakaj so pravzaprav proti vsemu, kar je novega. Da ne govorim o sanaciji po poplavah. Te dni sem po radiu poslušala Boštjana Šefica, da so predlogi za popoplavno sanacijo pripravljeni, vendar nekateri bi malce drugače, torej so proti rešitvam. Ne vem, ali bi si nekateri radi zgradili novo domovanje na Luni? Tukaj spet vidim iniciatorje iz ozadja, ki spretno izkoriščajo nevednost ljudstva. Tem organizatorjem je pomembno samo to, da so štrajki in da se vidi nezadovoljstvo ljudstva, pa čeprav je takih le za peščico.

Kmetje so spet v modi, saj se zdaj pojavlja negodovanje kmetov, češ da bi s sanacijo potokov oskrunili njihovo zemljišče. Rešitve hočemo, samo ne na moji zemlji! Zanimivo, ne povedo pa, kje. No, da ne govorim o tako imenovani Jankovićevi kanalizaciji, ko protestniki trdijo, da jo rabimo, naj bodo še naprej septične jame, pa kaj potem, samo, da ne bo po vašem. Podobno je z vetrnimi elektrarnami. Spet slogan, ja, saj smo za, samo ne pri meni! Najbolje bo, da začnemo elektriko uvažati iz vesolja, pa še potem bi se nekdo našel, ki je proti in smo na poti v srednji vek.

Zanima me, ali se te iniciatorje kontrolira, kajti nekateri so prekoračili meje zdravega okusa. Želela bi se denimo vriniti na shode upokojencev in ugotoviti, če le-ti vedo, čemu nasprotujejo. Pokojnine se usklajujejo, ampak RTV še vedno ostaja, vendar RTV danes ni v skladu s politiko stranke SDS. Nekateri, recimo jim kar Ruparjevi upokojenci, protestirajo kar proti vsemu, samo da je všečno stranki SDS, saj ni važno, proti čemu se protestira. Ti iniciatorji se počutijo kot bogovi, upokojenci jih z velikim spoštovanjem gledajo, kaj počenjajo, čeprav ne vedo, zakaj. Narobe je, da taki nezdravi shodi vnašajo v družbo negativno ozračje in hromijo zdrav duh razvoja družbe. Ljudje postajajo nejevoljni, ker ne vedo več, kaj je res prav in kaj ne.

Moje Slovence na tem mestu sprašujem, kaj želijo v prihodnosti. Ali si želijo družbo, polno natolcevanj, lažnih afer, ogromno laži, sprenevedanj, obsojanj vsepovprek? Ne vem, od kje se pridobiva take informacije in ne vem, kako lahko vse to poteka brez kakršnekoli odgovornosti. Vse te afere prihajajo na dan s strani stranke, ki je sama povzročila ogromno afer. Pa saj je ta stranka že večkrat imela priložnost voditi Slovenijo, kakšen pa je rezultat? Afere, sprenevedanja in klicanje k odgovornosti in odpravljanju korupcije, čeprav so sami njen največji generator.

Nočem take Slovenije, ki bo temeljila na lažeh, sprenevedanjih in zavajanjih. Pa saj je tako malo treba, le nekateri večni »voždi« bi se morali dokončno upokojiti.

Marjeta Groff, Idrija