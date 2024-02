Jesenice. V petek so na Direkciji za infrastrukturo odprli ponudbe za nadgradnjo železniške postaje na Jesenicah. Na razpis so prispele tri ponudbe, najnižjo je dalo podjetje Riko in znaša 170 milijonov evrov, hrvaška Kufner Grupa je skupaj s podjetjem Remont Pruga Matić ponudila izvedbo del za 175,7 milijona evrov, VOC Celje pa za 179 milijonov evrov.

Portal Necenzurirano je poročal o tem, da se v zadnjem času največji državni infrastrukturni projekti v Sloveniji močno dražijo, pri čemer še posebej izstopa nadgradnja jeseniške železniške postaje. Ta je bila nazadnje prenovljena pred 70 leti, nov načrt za njeno nadgradnjo pa so začeli snovati leta 2020, ko je bila ocenjena vrednost projekta 81 milijonov evrov.

Projekt so vmes razširili

Prvotno zastavljena nadgradnja naj bi sicer obsegala obnovo postajnih objektov, gradnjo novih peronov, podaljšanje podhoda, ki bo omogočil prehod pešcev med severnim in južnim delom Jesenic, novo elektronapajalno postajo, skoraj 20 kilometrov novih tirov in 39 novih kretnic. Leta 2022 pa so projekt razširili. Povečali so načrtovano postajno poslopje, dodali več tirov za krajšanje vlakov in poleg podaljšanja obstoječega podhoda tudi dodaten podhod, zaradi katerega občani ne bi več prečkali tirov.

Takrat se je vrednost investicije povzpela na 111 milijonov evrov, do konca lanskega leta pa na 126 milijonov, od tega je bilo v načrtu 56 milijonov evrov evropskih sredstev iz Instrumenta za povezovanje Evrope. Uradno ni mogoče izvedeti, koliko denarja so za projekt namenili na direkciji za infrastrukturo in ali ponudbe, ki so prispele na razpis, to vrednost presegajo. Če bi veljalo slednje, bi morali razpis ponoviti in gradnja bi se znova zamaknila v prihodnost.

Občani bi dobili nova parkirna mesta

Jeseničani bi si sicer želeli čimprejšnjo obnovo železniške postaje in proge, ki trenutno predstavlja v mestu precejšnjo oviro in otežuje prehajanje med severnim in južnim delom mesta. Prejšnji občinski oblasti je uspelo načrtovalce projekta tudi prepričati, da vanj umestijo izgradnjo novih parkirnih mest, kar bo za meščane pomembna pridobitev. x