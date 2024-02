Pretiravanje ali previdnost: mama suspendiranega 15-letnika meni, da je kazen pretirana

Zaradi domnevne grožnje sošolcem z napadom na šolo so konec januarja z ljubljanske srednje šole začasno suspendirali dijaka prvega letnika. Ta in nekaj njegovih sošolcev zatrjujejo, da je šlo le za hec in nikakor ne za načrtovan napad, mama petnajstletnika pa pravi, da je ukrep nesorazmeren z dejanjem.