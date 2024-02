Napadi v šolah so običajno načrtovani in ne impulzivni

Na pojave nasilja v šolah so zadnja leta bolj pozorni tako učitelji kot šolarji in njihovi starši. Zato se morda tudi zdi, da je primerov več. Za šole obstaja protokol, kaj storiti ob izbruhu ali napovedi nasilja. Potencialne napade je zelo težko napovedati, a ti se (skoraj) nikoli ne zgodijo nenačrtovano. Strokovnjaki so prepričani, da je preventiva še vedno najbolj učinkovita.