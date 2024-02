Še vedno je preveč škodljivega hrupa vsepovsod, tipičen primer so na primer gostinski lokali, kar smo zelo nazorno doživeli nedavno ob povabilu na kosilo ob življenjskem jubileju naše dolgoletne članice, kjer se je stalno vrtela preglasna glasba ali pa se je predvajal radijski program, kar je bilo za vse nas tako moteče, da smo se res s težavo pogovarjali, saj je v tisti zmešnjavi zvokov vsak normalen pogovor praktično nemogoč. In namesto da bi se sproščeno pogovarjali, smo se pogovarjali še bolj naglas, tako kot verjetno tudi vsi ostali obiskovalci v lokalu, kar je hrup samo še dodatno potenciralo in od vsega nadležnega hrupa potem komaj čakaš, da odideš in si v miru spočiješ bolečo glavo.

Ob vsem tem se sam osebno pravzaprav resno sprašujem, zakaj je zadnje čase to sploh potrebno, včasih takšnega glasbenega nadlegovanja v gostinskih lokalih ni bilo in se je še dalo normalno pogovarjati. Kot uporabnik slušnega aparata in predsednik Medobčinskega društva gluhih in naglušnih za Gorenjsko, Auris Kranj vljudno apeliram na vse gostince in ostale odločevalce, da resno razmislijo o škodljivosti hrupnega okolja in zmanjšajo nepotreben hrup na minimum. Naša in vaša ušesa vam bodo zelo hvaležna.

Boris Horvat Tihi, predsednik Medobčinskega društva gluhih in naglušnih za Gorenjsko, Auris Kranj