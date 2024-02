Kdo vodi in zastopa kmete?

V Sloveniji je brez vsakršnih omejitev za kmetovanje le petnajst odstotkov kmetijskih zemljišč in približno tretjina njiv, ki jih poleg kmetov hočejo zase tudi graditelji vseh vrst, na novo še zagovorniki suhih vodnih zadrževalnikov za blažitev posledic poplav. Podnebne spremembe in nuja po varovanju okolja kmete silijo k drugačnemu načinu pridelovanja hrane, kot se je uveljavilo v zadnjem stoletju, zato so konflikti med kmetijci in najrazličnejšimi varuhi vse pogostejši.