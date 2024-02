Polona Juh je nagrado prejela za vlogo Olivije v predstavi Kar hočete Williama Shakespeara v izvedbi Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Drama Ljubljana. »Žlahtnost Polone Juh v vlogi žalujoče grofice Olivije je v tankočutnem preseganju klasičnega komičnega lika, ki ga nadgradi z ekspresivnim gibom in pretanjeno izreko Shakespearovega verza. Na prvi pogled sicer enolično vlogo oplemeniti s številnimi igralskimi finesami, mestoma melanholične ženstvene krhkosti, kot tudi z energično interpretacijsko avtoritativnostjo ter nepredvidljivimi komičnimi obrati,« je zapisala žirija.

Branko Šturbej je nagrado prejel za vlogo Malvolia, prav tako v predstavi Kar hočete. V njej po navedbah žirije izstopa z jasno in na videz lahkotno interpretacijo verza, natančno gestiko in izvedbeno dovršenimi monologi. »S prefinjeno stilizacijo oriše lik, ki preseže klasičnega shakespearjanskega komičnega junaka, ter s pretirano resnobnostjo, zgražajoč nad vsemi oblikami zabave v rumenih nogavicah s križnimi podvezicami, v gledalcih vzbuja huronski smeh in simpatijo. Igralska bravuroznost in obrtniško mojstrstvo eskalirata v pisemski partituri, nagrajeni z aplavzom na odprti sceni,« je zapisala žirija.

Nina Ramšak Marković je naziv žlahtne režiserke prejela za predstavo Arzenik in stare čipke Josepha Kesserlinga v izvedbi Mestnega gledališča ljubljanskega. Po oceni žirije namreč v aktualizirani gledališki igri, ki združuje bogat spekter komedijskih podžanrov, križanih z detektivko in grozljivko, presega standardne načine uprizarjanja komedije. »Ustvarjalka se drzno umakne od izvirnika in besedilo nadgradi s številnimi referencami, slikovnim in filmskim gradivom ter žanrsko obarvano glasbo. S tem neposredno napade sistemske zločine srednjega razreda. Natančna v ritmu v tipizirane like vnese svežino in razpre preizpraševanje o smiselnosti komedije danes brez družbenokritične ostrine,« piše v obrazložitvi žirije.

Glede predstave Paradiž Mattea Spiazzija v izvedbi SLG Celje, ki je prejela nagrado za žlahtno komedijo, pa je žirija zapisala, da gre za izvirno predstavnico sodobnega gledališča komedije, ki z združevanjem različnih zvrsti in jezikov briše ostre meje znotraj samega žanra. Predstava, ki humor združuje z bridkostjo, žalost z izgubo ter melanholijo s sočutjem, je hvalnica življenju. In ko življenje umre, odpadejo tudi maske, je še zapisala žirija.