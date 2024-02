Nekje do začetka novega tisočletja je veljalo, da mora biti za kosilo ali večerjo družinskega, slavnostnega ali poslovnega značaja za predjed na mizi narezek s suhomesnatimi proizvodi, danes pa so klasični narezki že kar redkost na jedilnikih. Po drugi strani pa se v trgovinah šibijo police pod vsemi možnimi suhomesnatimi izdelki, ki so v večini tudi pripravljeni v obliki že narezanih kosov mesnin. Kako to, da ste se odločili, da se boste ukvarjali prav z narezki?

Že od otroštva sem vpet v delo v družinski mesariji, vendar sem po študiju družboslovne informatike ostal v Ljubljani in razmišljal o tem, da tovrstne ponudbe, da bi na spletu naročil narezek, ki ti ga dostavijo na dom, ni. Sploh pa ne takšnega z domačimi mesninami, značilnimi za Primorsko.

O kakšnih značilnostih govorimo? O burji?

Posebnost primorskih pa tudi posoških suhomesnatih izdelkov je v sušenju, saj se pri tem postopku obdelave ne uporablja dim, ki je značilen za druge konce Slovenije. Vsi proizvodi iz naše mesarije se sušijo na zraku. Za Primorsko je prav tako značilna naravna bela plemenita plesen, ki s tvorbo različnih substanc prispeva k tipičnim aromam in služi kot zaščita ter mesninam povečuje mikrobiološko varnost in stabilnost.

Ali imate v sklopu domače mesnice oziroma vašega predelovalnega obrata tudi svoje živali ali vse meso odkupujete?

Vse meso za predelavo odkupujemo pri preverjenih dobaviteljih, slovenskih in tujih, tako da za vse suhomesnate izdelke uporabljamo najbolj primerno meso.

Po kakšnih narezkih je največ povpraševanja?

Največ je še vedno takšnih, ki bi radi klasičen mešan narezek iz pršuta, suhe salame in sira. Od že pripravljenih tipskih narezkov pa je največ povpraševanja po primorskem narezku, ki je sestavljen iz pršuta, pancete, salame, sirov tolminc in loški edamec ter kumaric in vloženih oljk.

Ali si stranke lahko tudi same sestavljajo narezke?

Seveda. Nekaj imam sicer takšnih že sestavljenih, pripravim pa seveda tudi vse po posameznih željah.

Je pršut še kralj narezkov?

Da. Še vedno večina strank, ki naročijo narezek, vpraša, koliko pršuta vsebuje posamezni narezek. Imam pa v ponudbi tudi goveji pršut ali bresaolo. Izdelan je iz enega kosa govejega stegna in sušen na zraku. Spada med naše družinske specialitete in je brez medmišičnih maščob ter brez marmoriranosti, zato ga uvrščamo med dietetično beljakovinsko hrano.

Pa so vsi pršuti tudi iz domače mesarije?

Da. Popolnoma vsi mesni izdelki so iz domače mesarije Kragelj.

Prehranjevalne navade se spreminjajo tudi v smer vegetarijanstva in veganstva. Kaj ponujate tistim, ki ne jedo mesa?

Sirne plošče, s tem da siri prihajajo iz Mlekarne Planika v Kobaridu, iz Loške mlekarne v Škofji Loki in z ekološke kmetije Ostan v Bovcu, razno suho sadje in oreške, imamo pa tudi veganske narezke in pa obložene kruhke ali kanapeje, ki so sestavljeni iz različne sveže narezane zelenjave in veganskih namazov iz fižola, bučnih semen, hrena, oljk, čebule …

Jedcev z raznimi intolerancami pa tudi vegetarijancev in veganov naj bi bilo vse več. Ali to opažate tudi pri prodaji vaših narezkov?

Ne bi mogel ravno reči, da je naših strank, ki ne jedo mesa, vsako leto več. Opažam pa, da je v zadnjem času več zahtev za narezke, ki poleg mesa vsebujejo tudi razne namaze, sire, sadje, oreščke. Vedno več je takšnih, ki bi poleg mesa imeli še malo zelenjave ali sadja. Povpraševanju prilagajmo tudi ponudbo, zato imamo narezke z mesninami, sirčki, krekerji, sadjem, zelenjavo in oreščki tudi v redni ponudbi.

Ponujate pa tudi divjačinske salame in posebno medvedjo salamo.

Da, vendar sta divjačinski salami, ena je narejena iz mesa divjih prašičev, druga pa iz medvedjega mesa, edini, ki sta proizvedeni s postopkom dimljenja. Je pa to ena od posebnosti naše mesarije. Sicer po divjačini ni tako zelo veliko povpraševanja, marsikdo se ob omembi medvedje salame še vedno zdrzne. Ampak v delikatesi v Šiški imamo že kar nekaj takšnih, ki pridejo k nam prav po medvedjo salamo. Zanimivo se mi zdi, da je med njimi tudi kar precej turistov, predvsem Italijanov.

Kdo pa so v večini vaše stranke, ki naročajo že pripravljene narezke?

Največ naročil prihaja od raznih posameznikov za praznovanja, obletnice in pa iz podjetij, ko kdo od zaposlenih pripravi manjšo pogostitev za sodelavce ob praznovanju rojstnega dne, okrogle obletnice ali pa ko zamenja službo ali gre v pokoj. Z nekaterimi podjetji, ki ne naročajo klasičnih cateringov, pa tudi redno sodelujem pri raznih pogostitvah, prav tako imam nekaj gostincev, ki redno kupujejo proizvode naše družinske mesarije. Se pa pozna, da je na primer decembra trikrat več naročil kakor v drugih mesecih, tudi v času velike noči je več povpraševanja. Med počitnicami pa manj. Sploh poleti, ko je Ljubljana prazna, je naročil bistveno manj.

Ampak niste pa klasično catering podjetje?

Ne. Pripravimo narezke ali kanapeje in jih dostavimo. Na pladnju, v posebni biorazgradljivi škatli ali na deski. S strežbo se ne ukvarjamo. Lahko pa pripravimo tudi kompletno pogostitev, ki vsebuje različne vrste narezkov, kruh, sladice in sokove, s tem da, kot sem omenil, hrane in pijače ne strežemo. Smo pa delali pogostitev že za 300 ljudi in posebne pogostitve, kot je bila priprava kanapejev za koncert Siddharte v Stožicah.

Ne dostavljate pa po vsej Sloveniji, temveč samo po Ljubljani in okolici.

Zaenkrat je tako, ker je logistično težko pokriti vso Slovenijo. Vse pa dostavljamo z našim hlajenim dostavnim vozilom, s tem da si vsak lahko izbere datum in uro dostave med 7. in 16. vsak delovni dan, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa dostavljamo le po dogovoru. Nas pa kličejo tudi z drugih koncev Slovenije in če je naročilo večje, se prav tako lahko zmenimo za dostavo. Je pa nedvomno naš cilj, da bi naše narezke lahko dobile stranke iz vse Slovenije.

Odprli ste tudi delikatesno prodajalno. Te vrste trgovin so že kar prava redkost.

Da, dolgo časa sem iskal primeren prostor in ga našel v Šiški, ker sem prepričan, da je dobro imeti tudi prodajalno, v kateri lahko ljudje tudi vidijo to, kar prodajam v posameznih narezkih. Veseli me, da imamo že kar nekaj rednih strank iz Šiške pa tudi z drugih koncev Ljubljane in iz okolice, ki so že navajene, da pridejo k nam po mesnine ali pa sire, marmelado, med našimi kupci so postali priljubljeni tudi kobariški štruklji. Ponudbo stalno širimo, prilagajmo se tudi trendom.