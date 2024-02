Prekinite stavko ali pa naj jo država

V zgodovini slovenske države res še nismo imeli 40-dnevne zdravniške stavke, a kljub temu je (očitno dogovorjeni) petkov hkratni poziv obeh najvišjih vej oblasti – predsednice države Nataše Pirc Musar in predsednika vlade Roberta Goloba – zdravniškemu sindikatu Fides k takojšnji prekinitvi stavke, ker da ta poteka na plečih oziroma na račun pacientov, neobičajen in zgodovinski. Tak usklajen pristop najvišjega državnega vrha do zdravnikov iz Fidesa potrjuje, da je do konca dozorelo spoznanje, da je šla stavka čez vse robove družbene sprejemljivosti in etike zdravniškega poklica.