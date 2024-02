Mega vrtec, 2.

Pismo bralca na temo ustvarjanja »mega vrtca« v Ljubljani mi je Dnevnik objavil 13. decembra lani. V njem sem podvomil v razsodnost tovrstnega razmišljanja, ki da bo naredilo več škode kot koristi, kar se je že pred mnogimi leti, in ne samo enkrat, izkazalo ob rojevanju tovrstnih birokratsko tehnokratskih zamislih. Predlagal sem, da naj župan in mestna uprava pozorneje prisluhneta presoji stroke. In stroka se je oglasila: v glavnem odklonilno do tovrstnih zamisli, naklonjenost je bilo čutiti le pri redkih, ki naj bi bili baje predvideni za vodenje uprave tega birokratsko tehnokratskega konstrukta. Odklonilno se je oglasil tudi panožni sindikat, berem, da je celo pristojno ministrstvo namero ocenilo kot nezakonito. A vse kaže, da je bilo vso to razmišljanje bob v steno, župan in uprava gonita svoje. Modreci so pač doma na Magistratu in v mestni upravi.