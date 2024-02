Da bi dojeli, da so v resnici Italijani na opisan način izvajali genocid nad slovenskim narodom in ne obratno, si predpostavimo dogajanje, ki je nasprotje že doživetemu. Slovenija napade in okupira Italijo in ime Giorgia Meloni spremeni v Gordana Lubenica, češ tukaj (v rimski provinci) govorimo samo slovensko. Primerjava je morda smešna, če pa bi se uresničila, bi bila žalostna za Italijane. Tedaj bi Gordana Lubenica grmela frazo: »Mussolinijevi fašisti so vzeli Slovencem vse, kar so lahko.«

Kaj menite, katera fraza je resnična? Da to ugotovite, primerjajmo dejstva. Je Tito napadel in okupiral Italijo, ali Mussolini Slovenijo? Je Tito obdal Rim z bodečo žico ali Mussolini Ljubljano? Je Tito streljal talce v Italiji ali Mussolini v Sloveniji? Je Tito zapiral Italijane v taborišča v Sloveniji ali Mussolini Slovence v Gonarsu, na Rabu, v Monigu, v Forliju, v Serviglianu, v Barletti? Je Tito uničeval in zažigal italijanske vasi ali Mussolini slovenske?

Po tej primerjavi bi celo Giorgia alias Gordana lahko prišla do pravilnega sklepa. Po njenih lastnih izjavah je zaprisežena katoliška kristjanka in konservativka, saj trdi, da brani »Boga, domovino in družino«. Vse lepo in prav, razen spodrsljaja, da je krščansko opravičiti se narodu, nad katerim so njeni sonarodnjaki izvajali zločine v imenu njenega Boga in njene domovine. Tudi kakšna njena molitev iz spoštovanja do teh žrtev ne bi bila odveč. Pa drugič.

In končno, kako sta končala svojo življenjsko pot ta dva državnika? Mussolinija so njegovi »privrženci« ustrelili, ga obesili za noge na najbližjo bencinsko črpalko, po njem pljuvali, urinirali in ga preklinjali. Tito je umrl v postelji (v bolnišnici), za njim je narod žaloval in na pogrebu se je zbrala vsa svetovna smetana od kronanih do praznih glav. Žal o vsem tem potencialna Gordana Lubenica ne ve nič. To je posledica njenega »usmerjenega izobraževanja«. Razširila bi svoje obzorje, če bi brala tudi slovenske časopise. Žal jih ne more, kajti drži se še vedno stare fraze: »Qui si parla soltanto italiano.« Brez te možnosti bo še naprej slepo zagovarjala svoje napačno mnenje.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani