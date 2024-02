Za Tratnika je bila to 12. karierna zmaga, sedem od teh je dosegel na enodnevnih dirkah. Tako si je Idrijčan poklonil lepo darilo za 34. rojstni dan, ki ga je praznoval v petek.

Postal je četrti najstarejši zmagovalec te dirke po Belgijcu Johanu Museeuwu, ki je leta 2000 slavil pri 34 letih in 136 dneh, leta 2003 pa pri 37 letih in 139 dneh, in Italijanu Luci Paoliniju, ki je leta 2013 dobil preizkušnjo pri 36 letih in 37 dneh.

Tratnik je tokrat napadel 20 kilometrov pred ciljem, v zaključek sta prišla s Polittom, Nemca pa je nato dokončno ugnal v sprintu 300 metrov pred ciljem.

Za Slovenca je to največja zmaga in potrditev dobre forme na začetku sezone. Pred nekaj dnevi je bil skupno tretji na večetapni dirki po Algarveju, tretji je bil tudi na dirki Clasica Jaen, drugi pa v Murcii.

Za Van Aertom, zmagovalcem te dirke leta 2022, so se v deseterici zvrstili še Belgijec Oliver Naesen, Francoz Christophe Laporte, Belgijca Laurenz Rex in Jasper Stuyven, Britanec Thomas Pidcock, Italijan Matteo Trentin in še en Belgijec Arnaud de Lie.

Na dirki sta nastopila tudi člana Bahrain Victoriousa Matej Mohorič in Matevž Govekar. Mohorič je bil 24., Govekar pa preizkušnje ni končal.