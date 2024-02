Obletnica v premislek

Ob drugi obletnici začetka vojne v Ukrajini le še deset odstotkov Evropejcev verjame v zmago Ukrajine, kažejo podatki ankete mislišča Evropski svet za zunanje odnose. Pesimizem je torej tozadevno zavel po stari celini in ni ga težko razložiti. Ukrajini trenutno ne gre dobro, vsaj vtis je tak iz vrste razlogov. V drugem letu vojne se frontna črta praktično ni spremenila zaradi splošno znanega dejstva o neuspešnosti lanske ukrajinske protiofenzive. Da so jo pred pomladjo tako opevali in niso bolj premišljeno upravljali pričakovanj, se zdaj kaže za precejšnjo napako tako z vidika morale vojakov in prebivalstva kot pričakovanj in podpore tujih zaveznikov, od katerih je Kijev življenjsko odvisen. Za povrh je v mesecih, ko se je čakalo nanjo, izpuhtel element presenečenja, v upanju in pritisku za dobavo raznih vrst novega orožja pa se je ustvaril napačen vtis o njegovi čudežni moči, od tankov leopard naprej.