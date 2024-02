V prvi slovenski nogometni ligi se ta konec tedna obetajo štiri tekme, peta pa v ponedeljek zvečer. Začelo se bo v Kidričevem, kjer bo Aluminij gostil Olimpijo. Tudi Aluminij je po slabšem začetku spomladanskega dela prvenstva prišel do zmage v minulem krogu in Ljubljančane pričakuje tradicionalno borben, Olimpija pa ob desetih točkah zaostanka za Celjem nima kaj taktizirati. In ima postavo za zmago. Torej 1,50 vredna stava na njihovo zmago, verjetno pa prej z manjšim kot z večjim številom golov.

Na drugi se bo zadnjeuvrščena Rogaška pomerila z vse samozavestnejšim Mariborom, a Slatinčani so na vseh spomladanskih tekmah zadeli, zato gre to pričakovati tudi to soboto. Torej 1,68 visoka stava na to, da bosta zadeli obe ekipi, obenem pa tudi, da bo skupno število golov preseglo mejo 2,5, kar v kombinaciji obojega obeta pomnožek investicije z 1,95.

Na tretji tekmi bodo Domžale, ki so pomlad vnovič začele opotekajoče, gostile premočno vodilno Celje, pri katerem je Matko očitno prišel v staro formo, to pa, kot vemo, pomeni gole. 1,45 je koeficient na zmago Celja, za kaj več pa bo treba stavo nadgraditi še s čim. Na primer, da bodo skupno padli vsaj trije goli, kar v kombinaciji z zmago gostov obeta koeficient 1,92.

Mura – Radomlje bo zadnja nedeljska tekma. Škoda trenerja Mure Vermezovića. Všečna so bila njegova sončna očala in nasploh njegov kompleten starodobniški lik. Novi Murin trener je Tonči Žlogar. Pa da vidimo. Radomlje, sploh dokler so igrišča slabša, pesti napad, vendar pa so za Muro tradicionalno neugodne, zato je za poskusit z 1,74 vrednim dvojnim znakom na goste.

In še ponedeljkova tekma med Bravom in Koprom. Če bo Bravo nastopil v polni postavi, torej z napadom Stanković-Poplatnik-Tučić, nemara ni dileme, da bi zmaga morala ostati v Šiški.