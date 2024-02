Naša sedanja ocena o gospodarski rasti letos je pri 2,3 odstotka, kar je nekoliko nad aktualnim konsenzom analitikov (2,1 odstotka). Najugodnejši učinek na gospodarsko rast bo imela domača potrošnja, kar je logično, saj se plače letos realno krepijo za približno štiri odstotke, pokojnine pa še nekoliko več, za pet odstotkov. Tako visoke rasti realnih dohodkov v zgodovini še nismo imeli, izvira pa predvsem iz hitrega umirjanja inflacije. V zadnjih šestih mesecih so se cene celo nekoliko znižale, osnovna inflacija še nekoliko bolj. Rast plač se pričakovano umirja, rast pokojnin pa se je uskladila skladno s formulo v ZPIZ-2, in sicer za sorazmerni delež rasti plač in cen v lanskem letu. Še vedno pričakujemo krepko rast investicij v osnovna sredstva, ki bo izvirala iz popoplavne obnove, delno tudi drugih infrastrukturnih projektov. x Delo