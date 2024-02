Smeh je pol zdravja

V tej deželi je premalo humorja, smeha in sproščenosti. Vse je preveč resno, zateglo, namrščeno in na robu katastrofe. Vsaka izjava se jemlje smrtno resno. Vsak skače na izvajanja drugega in mu najbližje pošilja v razne odprtine in zraven zagrozi še s kakšno tožbo. Glede na užaljenost skoraj vsakega v tej deželi bodo sodišča potrebovala ne le eno novo stavbo, temveč deset. In posledično tudi število sodnikov.