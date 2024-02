V ponedeljek bo Ljudska iniciativa Velenje pripravila nov, že tretji protestni shod, na katerem bodo zahtevali znižanje cen toplotnega ogrevanja. Zbrali se bodo v Šoštanju in se zatem odpeljali v Ljubljano ter poslancem in predstavnikom vlade predali svoje zahteve za znižanje cen toplotne. Kot je znano so letošnjo zimo prebivalce Velenja, Šoštanja in Topolšice presenetili izjemno visoke položnice Komunalnega podjetja Velenje in jih pognali na ulice. Ti stroški sicer niso posledica visokih cen toplote, cena megavatne ure toplote je namreč v teh krajih najcenejša v državi, pač pa so visoke položnice posledica visoke porabe v izjemno potratnih, večinoma energetsko nesaniranih stavbah, deloma pa tudi nadpovprečnih izgub v starem sistemu daljinskega ogrevanja.

Župan: V Velenju smo zelo aktivni

Minuli teden je minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer ta problem naslovil, rekoč, da glede na analizo stanja v nekaterih primerih občani nosijo breme neskrbnega gospodarjenja z gospodarsko javno službo daljinskega ogrevanja oziroma s sistemi distribucije toplote. Spomnil je, da so na voljo evropska sredstva za prestrukturiranje teh sistemov na obnovljive vire energije toda na občinski ravni manjka »projektov in ambicij za takšne ukrepe«. Število vlog na razpisu za prestrukturiranje sistemov, ki je odprt do marca 2025, je trenutno zelo majhno, je dejal.

Kumer, tudi sam iz Šoštanja, je prepričan je, da lahko komunalna podjetja z ukrepi ceno ogrevanja za prebivalce precej znižajo. Generalni direktor direktorata za energijo na ministrstvu Hinko Šolinc je prav tako izpostavil, da lokalni ravni torej manjka idej in aktivnosti za nadgradnjo sistemov. Današnji slabo učinkoviti sistemi so torej pogosto odraz preteklega stanja.

Te izjave so prizadele Velenjčane, je v pismu ministru zapisal velenjski župan Peter Dermol. »Če ste v vaši dikciji, da občinam manjka projektov in ambicij za spremembe, govorili tudi o Mestni občini Velenje, moram to ostro zavrniti, saj smo vam že oktobra 2022 izročili izvod akcijskega načrta preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja,« je zapisal in zatrdil, da je Velenje občina, ki je zelo aktivna in ji projektov in ambicij na področju zelenega in energetskega prehoda ter prestrukturiranja sistema daljinskega ogrevanja ne manjka. Prva faza projekta preobrazbe, vredna 27 milijonov, se izvaja in bo zaključena v letu 2028. Financirana bo iz evropskega sklada za pravični prehod.

Naj ukrepa država

Spomnil je, da občanom pri visokih položnicah pomagajo s subvencijami, čeprav je cena megavatne ure toplote v Velenju sicer najnižja. Pravzaprav Komunalno podjetje Velenje na področju daljinskega ogrevanja zadnja leta posluje z izgubo, saj cena, ki jo plačujejo občani, ne pokriva dejanskih stroškov dalinskega ogrevanja. Do subvencij so naši sogovorniki, ki se v tej konfrontaciji ne želijo izpostavljati, sicer izjemno kritični, saj trdijo, da so subvencije le potuha njihovi lastni neučinkovitosti. Vzrok za visoke položnice so namreč energetsko nesanirane stavbe in ne visoke cene toplote.

Šaleška dolina je skupaj s Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ) vse od leta 2018, ko so emisijski kuponi postali plačljivi, na vlado in na pristojna ministrstva naslovila številne pobude, naj država te kupone izloči iz cene ogrevanja oz. dolini vrne delež sredstev, ki se iz naslova kuponov steka v Podnebni sklad, je spomnil Dermol. »Uporabniki daljinskega ogrevanja v občinah Velenje in Šoštanj so iz naslova emisijskih kuponov plačali letno v podnebni sklad več kot 6 milijonov evrov,« je zapisal. »Pričakujemo tudi, da se cena premoga za toplotno energijo zniža na 2,75 evra na gigadžul (TEŠ za gigadžul premoga velenjskemu premogovniku plača 6,32 evra, op.a.) ter ministru predlagal, naj znova začasno zniža DDV na stroške energije. x