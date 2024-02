Ker takšno obnašanje hijen v znanstveni literaturi še ni bilo opisano, sta se odločila natančneje raziskati in posneti ta nenavaden način lova. Izmerila sta, da posamezna hijena ujame v povprečju 21 ptic na uro, pri čemer plenilci uporabljajo tri načine lova. Najbolj aktiven način je zaganjanje v goste jate ptic, ko te pridejo do roba vode, da bi pile. Pri tem hijene tudi skačejo v zrak in poskusijo zgrabiti ptice med letom. Drug način lova je tek za pticami, ki so na tleh, tretji pa je pobiranje ptic, ki so padle v vodo in si zmočila krila, kar jim otežuje pobeg.





Manjše ptice so sicer redko plen velikih zveri, ki večinoma lovijo živali, ki so podobne velikosti kot same ali večje od njih. Vendar hijene so znane po svojem prilagodljivem obnašanju in očitno so se vsaj ponekod naučile, da si lahko svojo prehrano popestrijo tudi s ptičjimi priboljški. Še vedno pa ptice tudi pri teh hijenah verjetno ne predstavljajo pomembnega vira hrana. Raziskovalca sta namreč izračunala, da bi morale hijene dnevno posvetiti 7 - 15 ur lovu na ptice, če bi želele na ta način zadovoljiti svojo celotno dnevno potrebo po hrani.

Lisaste hijene so druga največja vrsta velikih zveri v Afriki. Ljudje jih večinoma poznajo kot mrhovinarje, čeprav so v resnici tudi uspešni lovci na antilope, zebre in druge afriške kopitarje. O njihovem prehranjevanju z manjšim plenom pa je bilo do sedaj le malo znanega. Raziskovalca iz Univerze v Ljubljani sta v Namibiji odkrila nenavaden in doslej še neznan način prehranjevanja tamkajšnjih hijen, ki so očitno prišle na okus za ptice pevke.

Izsledke svojih opažanj sta te dni objavila v ameriški znanstveni reviji Food Webs.