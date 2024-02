Požar je izbruhnil v 14-nadstropnem stanovanjskem bloku v soseski Campanar in se hitro razširil tudi na sosednjo stavbo.

Z ognjenimi zublji se je borilo več kot 20 gasilskih ekip, ki so iz goreče zgradbe z žerjavi rešili več stanovalcev. Najmanj 14 ljudi, med njimi šest gasilcev in majhen otrok, so zaradi opeklin ali vdihavanja dima prepeljali v bolnišnice.

Požar naj bi izbruhnil v petem nadstropju stavbe s 138 stanovanji, ki je bila dokončana šele pred nekaj leti. Požar se je hitro razširil po fasadi iz vnetljivih materialov, deloma zaradi močnega vetra, so strokovnjaki pojasnili za španske medije, povzema nemška tiskovna agencija dpa. Prebivalci poročajo, da je na območju močan vonj po zažgani gumi.

24 people are feared dead after an apartment complex caught fire in Valencia, Spain. Some residents were forced to jump off their balconies to escape the inferno that engulfed the 14 floor high apartments.pic.twitter.com/Ui9tHZwQdQ