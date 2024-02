Med odškodninami in zbiranjem zamaškov

Napake s hudimi posledicami za bolnike so v zadnjih dneh postale skoraj vsakodnevna novica. Po dveh odmevnih primerih se ne sprožajo zgolj vprašanja, zakaj se ponavljajo zamenjave pacientov oziroma odvzetih vzorcev; sploh pri vseh protokolih in tehnologiji, ki je na voljo v 21. stoletju. Odprla so se tudi vprašanja odškodnin pacientom, pri katerih ni nikakršnega dvoma, da je obisk bolnišnice njihovo zdravstveno stanje poslabšal namesto poboljšal. Odvetniki, ki so se specializirali za uveljavljanje odškodnin zaradi napak pri zdravljenju, pripovedujejo, da so poti do primernih odškodnin v slovenskem pravnem redu dolge in naporne. Marsikdo se zato lahko znajde v dilemi, ali naj se spusti v sodno bitko ali pa naj raje začne akcijo zbiranja zamaškov.