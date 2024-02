Najbolj “komot” izbira

Ko sem se v davnih letih vpisoval na fakulteto, je bil moj edini problem, kako izbrati pravo smer študija. Odločitev med primerjalno književnostjo in fiziko ni bila lahka. Na koncu je prevladala fizika. Priznam, mogoče so k tej odločitvi malo pripomogle tudi očetove besede: »S fiziko si boš lahko zaposlitev našel po vsem svetu.« S podobnimi dilemami se je (tudi) takrat soočalo veliko srednješolcev, odločitev pa je bila težka tudi zaradi dejstva, da je bilo zelo malo konkretnih predstavitvenih materialov; informativnih dni ni bilo, kaj šele spletne strani. Po drugi strani je bila odločitev olajšana z dejstvom, da na večini fakultet ni bilo omejitev in se nam ni bilo treba ukvarjati s točkami.