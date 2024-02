Socialni demokrati bi se morali soočiti z dejstvom, da živimo v kapitalistični družbeni ureditvi, ki je po svoji naravi izkoriščevalska in tudi zelo agresivna. Zato v takšni družbeni ureditvi enostavno ni mogoče izpeljati akcij s področja varovanja okolja, ki jih načrtujejo v svojem programu. Ker se kapital preprosto požvižga na varstvo okolja, saj je to v neposrednem nasprotju z njegovo težnjo zgolj po profitu, je težko uresničljiva okoljevarstvena zelena politika. To je zelo plastično opisala kanadska novinarka in pisateljica Naomi Klein v svoji knjigi »Ne, ni dovolj – kapitalizem proti podnebju«. Zato bi pričakoval od Socialnih demokratov tudi aktivnosti v smeri iskanja alternativ družbenemu sistemu, ki je trenutno prevladujoč v Sloveniji in v svetu.

Čeprav vodstvo socialnih demokratov poskuša demantirati izjavo dr. Erika Breclja, da je SD, preprosto rečeno, plenilska stranka, se z njegovo izjavo popolnoma strinjam. Da je vpletena v razna koruptivna dejanja, se je pokazalo že v času, ko je bil predsednik vlade Borut Pahor, takratni predsednik predhodnice Socialnih demokratov, Združene liste socialnih demokratov. Vsi se še dobro spominjamo takrat afere vseh afer, ki se je imenovala Teš 6. Tu je poniknilo ogromno denarja, pri tej raboti pa je sodelovala neformalna koalicija med SD in SDS. Kot je pri nas običajno, tudi ta afera še ni doživela sodnega epiloga in ga najbrž tudi ne bo, saj smo se že navadili, da se za vsa velika kriminalna dejanja zgodi, da zastarajo. Kolikšna je tukaj vloga sodstva in ali je soudeleženo pri t. i. sistemski korupciji, si lahko ustvari mnenje vsak sam.

Prvi pogrebnik Socialnih demokratov je torej Borut Pahor, takratni predsednik Združene liste socialnih birokratov. Spomniti vas želim samo na afero Steklarna Rogaška, ko se je razkrilo, da delavcem niso plačevali prispevkov za zdravstveno in pokojninsko blagajno, čeprav je bila Steklarna Rogaška v stoodstotni državni lasti. To je tipični pokazatelj tega, da ne držijo trditve stranke SD, da delajo za ljudi. Tisti, ki so po Borutu Pahorju vodili stranko, tu mislim predvsem na mag. Dejana Židana in na Tanjo Fajon, pa so stranko dokončno potopili pod vodo, kar se kaže tudi v vedno slabšem volilnem rezultatu na parlamentarnih volitvah. Po zadnji aferi Litijska 51 celo kaže, da bo stranka SD dokončno izginila iz slovenskega političnega prostora.

Kdo še verjame slovenskim socialnim demokratom, da delajo za ljudi? V času, ko so v vladni koaliciji, ni opaziti, da bi naredili kaj v korist ljudi. Skupaj z gibanjem Svoboda in z Levico so sicer ukinili dopolnilno (prostovoljno) zdravstveno zavarovanje in ga spremenili v obvezno, pri tem pa so ohranili višino prispevka v enakem znesku za vse, od najrevnejših do najbogatejših. Ali je kdo od bralcev zasledil, da bi stranka SD pritiskala na koalicijske partnerje za uvedbo tega prispevka v odvisnosti od prihodkov posameznika? Tako tisti, ki imajo za polno pokojninsko dobo minimalno pokojnino, plačujejo obvezni prostovoljni prispevek za zdravstvo v višini okoli 5 % njegove pokojnine, tisti s povprečno neto plačo plačujejo med 2 in 3 odstotki od svoje plače, tisti z najvišjimi dohodki pa za zdravstvo plačajo nekaj promilov od svojih dohodkov. To jasno kaže na to, da se delovanje socialnih demokratov ne sklada z njihovim imenom, ki ga še vedno nosijo.

Ravno zadnja afera je za slovenske socialne demokrate priložnost, da se ponovno preštejejo in se opredelijo, v kakšni smeri bodo delovali v prihodnje. Menim, da bi morali v svojih vrstah počistiti z nesposobnimi vodilnimi kadri. Verjamem, da ima mladi forum socialnih demokratov v svojih vrstah dovolj sposobne ljudi, da bi lahko zamenjali te, ki sedaj vodijo stranko v gotovo smrt s svojo zlizanostjo s kapitalom. S tem bodo pomagali svoji stranki pa tudi nam volivcem, ki smo levo orientirani, saj ne bi imeli koga voliti, če bi bile volitve jutri.

Kajtimir Kunc, Zagorje ob Savi