Jasno z Andrejem Velkavrhom: V kaj sploh gremo?

Zadnje čase postajam vse bolj črnogled. V kaj sploh gremo, v katero smer se spreminja človeška družba? Kako lahko neka država kar tako pobija ljudi, ki ji niso všeč, jih zapira in si sama določa pravila? In poleg tega ne samo »doma«, ampak celo v drugih državah! A to je bil najbrž samo povod, ki je v meni sprožil neko resignirano žalost. Ko poročila postrežejo s sto pobitimi Palestinci, je to že skoraj rutina. Vendar so to očetje, matere otrok ali pa otroci očetov in mater. Naši otroci so bogastvo, njihovi tarče. V Ukrajini vojna traja že dve leti. Si predstavljate, da greste spat in vas iz spanja vrže detonacija, nad vami pa se lomi ostrešje, se tresejo tla, vas začne dušiti prah? Februarja, ko niti ni mraza, bežati v noč brez vsega? In tolažiti (morebitne) preživele otroke, da ne bo nič hudega, da smo z njimi, da bo že dobro, naj se stisnejo k nam …