Sodišče je na poslovni stavbi v Šentvidu v Ljubljani, v kateri je sedež Geneplaneta, vpisalo prepoved odtujitve in obremenitve. Za takšen institut zavarovanja se tožilstvo odloči v primeru, ko obstaja nevarnost, da bi obdolženec pridobljeno korist oziroma premoženje prodal oziroma otežil njegov odvzem po končanem kazenskem postopku.

Uradno ni znano, zakaj je sodišče zavarovalo premoženje Geneplaneta. Po navedbah portala pa naj bi se za to odločili zaradi intenzivnega »praznjenja« podjetja, ki je po prepričanju tožilstva v poslu z ventilatorji ustvarilo 1,7 milijona evrov protipravne koristi. Podjetje Geneplanet diagnostika, ki so ga po izbruhu afere preimenovali v MD-DX, je po navedbah portala leta 2020 ustvarilo rekordnih 56 milijonov evrov prihodkov in skoraj osem milijonov evrov čistega dobička. Tega je nato praktično v celoti izplačalo svojim lastnikom.