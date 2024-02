Nepreslišano: Miha Kramli, psihoterapevt, vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti Nova Gorica

Če otrok od 3. do 9. razreda osnovne šole do 12 ur na dan preživi na telefonu z družbenimi omrežji in igricami, se možgani pred valovi teh podatkov zaščitijo in začnejo obdelovati le nezahtevne podatke. Starši od tega otroka pričakujejo, da se bo vpisal na gimnazijo, končal fakulteto in imel kariero. Ampak kako lahko starš to dejansko pričakuje od tega otroka oziroma mladostnika, ko pa njegovi možgani sploh niso sposobni obdelovati zahtevnih vsebin? Zaradi nepravilne uporabe nove tehnologije v Sloveniji okrog 3000 osnovnošolcev, srednješolcev in študentov ne zmore dokončati izobraževanja. Med njimi so otroci, ki na družbenih omrežjih in ob igranjih igric preživijo tudi 3000 ur na leto. Veste, ko te otroke vprašam, ali bi bila razlika, če bi namesto na telefonu 3000 ur brali knjige, so toliko samokritični, da to potrdijo.