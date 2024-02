»Po preverjanju smo ugotovili, da je v mesecu maju 2023 na Inštitutu za patologijo medicinske fakultete prišlo do napake pri procesiranju vzorca prostate in postavitve napačne diagnoze raka pri bolniku, ki je bil sicer v UKC-ju Ljubljana obravnavan zaradi suma na rak prostate. Na osnovi napačnega patološkega izvida ter kliničnih okoliščin in slikovnih izvidov je bil v UKC-ju Ljubljana izveden za tovrstno diagnozo indiciran kirurški poseg, ki je bil sicer obsežnejši, kakor bi bil v primeru negativnega patohistološkega izvida. Tudi sicer bi bil pri pacientu indiciran operativni poseg. Pacient je po operaciji okreval v skladu s pričakovanji,« so za MMC RTVSLO sporočili iz ljubljanskega kliničnega centra.

Na vprašanje, ali so bolnika o napaki obvestili in kako so ukrepali, so iz UKC-ja Odgovorili, da jih je Inštitut za patologijo medicinske fakultete, »ko so po že opravljeni operaciji in rutinskem pregledu odstranjene prostate posumili na napako pri procesiranju«, o tem obvestil. »Izveden je bil varnostni pogovor vodstva Urološke klinike in Inštituta za patologijo medicinske fakultete, na katerem so primer analizirali in sprejeli določene korektivne ukrepe. O rezultatu analize smo v UKC-ju Ljubljana tudi takoj obvestili pacienta, ki nadaljuje zdravljenje v Urološki ambulanti UKC-ja Ljubljana,« so dodali.

