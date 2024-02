Znamo sodelovati?

‘Kabinsko osebje, pripravite se na pristanek,« se je iz zvočnikov zaslišalo pilotovo oznanilo. Stevardese so preverile, ali so varnostni pasovi pripeti in sedeži v pokončnem položaju, ter pričvrstile vozičke za hrano na svoja mesta. Deset minut kasneje je pilot varno prizemljil letalo.